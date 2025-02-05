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Турция, Ирак, Сирия и Иордания создают четырехсторонний механизм по борьбе с ИГИЛ

Турция, Ирак, Сирия и Иордания создают четырехсторонний механизм по борьбе с ИГИЛ Турция, Ирак, Сирия и Иордания создают четырехсторонний механизм по борьбе с ИГИЛ
Другие страны
5 февраля 2025 г. 13:40
Турция, Ирак, Сирия и Иордания создают четырехсторонний механизм по борьбе с ИГИЛ

Турция, Ирак, Сирия и Иордания намерены создать четырехсторонний механизм по борьбе с террористической организацией ИГИЛ в регионе.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан агентству Anadolu.

По его словам, данный механизм также будет обеспечивать безопасность общих границ между странами.

"Предварительные договоренности уже достигнуты. Первая встреча в рамках механизма пройдет в Иордании в формате 3+3 с участием министров иностранных дел, обороны и глав разведслужб", - сказал он.

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