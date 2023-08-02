Турция и Великобритания укрепляют сотрудничество в области оборонной промышленности

Сотрудничество в сфере оборонной промышленности между Турцией и Великобританией имеет значимость для обеих стран.

Сотрудничество в сфере оборонной промышленности между Турцией и Великобританией имеет важное значение для обеих стран.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал посол Турции в Лондоне Осман Корай Эрташ.

Дипломат отметил, что турецкие оборонные предприятия стали проявлять большой интерес к сотрудничеству с Великобританией. В этом контексте, как указал он, турецкая оборонная компания недавно купила акции британской оборонной компании.

"В очередной раз в рамках IDEF-23 (16-й Международной выставки оборонной промышленности) наша крупная компания оборонной промышленности подписала партнерское соглашение с важной компанией в Великобритании. Такой стратегический подход мы и впредь будем поддерживать в наших отношениях в оборонно-промышленной сфере", - сказал Эрташ.

Кроме того, посол отметил, что на протяжении последних лет в сотрудничестве стран в области туризма наблюдается положительная динамика.