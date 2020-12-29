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Турция и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле

Турция и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле Соглашение подписали в Анкаре министр торговли Турции Рухсан Пекджан и посол Великобритании Доминик Чилкотт
Другие страны
29 декабря 2020 г. 17:55
Турция и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле

Министр торговли Турции Рухсан Пекджан и посол Великобритании в республике Доминик Чилкотт подписали в Анкаре соглашение о свободной торговле между странами, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Соглашение о свободной торговле с Великобританией станет залогом будущего экономического сотрудничества между двумя странами. Мы рады, что мы выполняем обещания, которые мы давали представителям турецкого и британского бизнеса. Данное соглашение станет знаковым событием в отношениях двух стран, оно вступит в силу 1 января 2021 года и будет касаться всех видов промышленной и сельскохозяйственной продукции", - подчеркнула Пекджан.

Заключение такого соглашения стало необходимо после выхода Великобритании из ЕС (Brexit), с которым у Турции есть договоренности о создании таможенного союза.

24 декабря ЕС и Великобритания достигли договоренностей о взаимоотношениях после окончания переходного периода 31 декабря.

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