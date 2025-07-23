Турция и Великобритания подписали меморандум по поставкам истребителя Eurofighter Typhoon

Турция и Великобритания подписали меморандум по поставкам истребителя Eurofighter Typhoon

Министры обороны Турции Яшар Гюлер и Великобритании Джон Хили подписали меморандум о взаимопонимании, касательно принятия на вооружение ВВС Турции истребителей Eurofighter Typhoon.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Этот документ официально закрепляет отношения между странами и приближает их к заключению полноценного соглашения по поставкам.

"Признание Турции в качестве оператора Typhoon еще больше укрепит дружеские связи, которые развивались на протяжении десятилетий между ключевыми союзниками НАТО, и станет важным шагом на пути к укреплению передовых боевых возможностей Турции в воздухе", - цитирует телеканал Яшара Гюлера.