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Турция и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до $5 млрд в ближайшем будущем

Турция и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до $5 млрд в ближайшем будущем Турция и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 5 млрд долларов США в ближайшем будущем.
Другие страны
29 января 2025 г. 12:20
Турция и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до $5 млрд в ближайшем будущем

Турция и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 5 млрд долларов США в ближайшем будущем.

Как передает Report, об этом сообщил министр торговли Турции Омер Болат по итогам переговоров с узбекским коллегой Лазизом Кудратовым в Анкаре.

"Подчеркнули решимость увеличить объем двусторонней торговли между Турцией и Узбекистаном до 5 млрд долларов в рамках концепции, определенной президентами двух стран. В рамках этой цели намерены продолжить работу по расширению охвата двустороннего Соглашения о преференциальной торговле и диверсификации областей сотрудничества", - написал Болат в соцсети "Х".

Он также подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать полноправное членство Узбекистана в ВТО и расширять области сотрудничества в рамках плана действий Совместной экономической комиссии.

Напомним, сегодня в Анкаре пройдет 2-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Özbəkistan yaxın gələcəkdə ticarət dövriyyəsini 5 milyard dollara çatdırmağı planlaşdırır

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