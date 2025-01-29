Турция и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до $5 млрд в ближайшем будущем

Турция и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 5 млрд долларов США в ближайшем будущем.

Турция и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 5 млрд долларов США в ближайшем будущем.

Как передает Report, об этом сообщил министр торговли Турции Омер Болат по итогам переговоров с узбекским коллегой Лазизом Кудратовым в Анкаре.

"Подчеркнули решимость увеличить объем двусторонней торговли между Турцией и Узбекистаном до 5 млрд долларов в рамках концепции, определенной президентами двух стран. В рамках этой цели намерены продолжить работу по расширению охвата двустороннего Соглашения о преференциальной торговле и диверсификации областей сотрудничества", - написал Болат в соцсети "Х".

Он также подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать полноправное членство Узбекистана в ВТО и расширять области сотрудничества в рамках плана действий Совместной экономической комиссии.

Напомним, сегодня в Анкаре пройдет 2-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.