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Турция и Украина расширяют сотрудничество в сфере образования и коммуникаций

Турция и Украина расширяют сотрудничество в сфере образования и коммуникаций Турция и Украина расширяют сотрудничество в сфере образования и коммуникаций.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 19:10
Турция и Украина расширяют сотрудничество в сфере образования и коммуникаций

Турция и Украина расширяют сотрудничество в сфере образования и коммуникаций.

Как сообщает Report, стороны подписали "Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между правительством Турции и Кабинетом Министров Украины", а также "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере медиа и коммуникаций между Управлением коммуникаций Администрации Президента Турции и Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины".

Отметим, что документы были подписаны после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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