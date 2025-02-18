Турция и Украина расширяют сотрудничество в сфере образования и коммуникаций

Турция и Украина расширяют сотрудничество в сфере образования и коммуникаций.

Турция и Украина расширяют сотрудничество в сфере образования и коммуникаций.

Как сообщает Report, стороны подписали "Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между правительством Турции и Кабинетом Министров Украины", а также "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере медиа и коммуникаций между Управлением коммуникаций Администрации Президента Турции и Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины".

Отметим, что документы были подписаны после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

