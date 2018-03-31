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    Турция и США обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности

    Встреча прошла в рамках 5 сессии турецко-американского торгового диалога по оборонной промышленности

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Анкара и Вашингтон обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба турецкого МИД.

    Отмечается, что встреча сторон прошла в рамках пятой сессии турецко-американского торгового диалога по оборонной промышленности.

    Также сообщается, что в мероприятии приняли участие, в частности представители Министерства обороны и Министерства экономики Турции, а также сотрудники Госдепартамента и Министерства обороны США.

    «Участники встречи подтвердили приверженность Турции и США решению общих задач в области безопасности и торговли продукцией оборонной промышленности на благо обеих стран», — говорится в заявлении.

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