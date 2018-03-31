Турция и США обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Анкара и Вашингтон обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба турецкого МИД.

Отмечается, что встреча сторон прошла в рамках пятой сессии турецко-американского торгового диалога по оборонной промышленности.

Также сообщается, что в мероприятии приняли участие, в частности представители Министерства обороны и Министерства экономики Турции, а также сотрудники Госдепартамента и Министерства обороны США.

«Участники встречи подтвердили приверженность Турции и США решению общих задач в области безопасности и торговли продукцией оборонной промышленности на благо обеих стран», — говорится в заявлении.



