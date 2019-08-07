Турция и США договорились о создании центра по совместным операциям в Сирии

Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении турецкого минобороны.

"Завершены переговоры, которые проходили в минобороны Турции 5-7 августа с американскими военными представителями относительно планируемой зоны безопасности на севере Сирии в координации с США. В ходе переговоров стороны договорились как можно скорее принять меры для устранения беспокойства Турции по поводу ее национальной безопасности. В этой связи было решено создать в ближайшее время в Турции центр по совместным операциям, координации и управления созданием зоны безопасности в Сирии", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Стороны также договорились о том, что "зона безопасности станет коридором мира", также будут приниматься необходимые меры для возвращения сирийских беженцев домой.

Военная делегация США прибыла в Анкару 4 августа, чтобы обсудить создание зоны безопасности на севере Сирии.