Турция и Сирия рассмотрят возобновление действия соглашения о свободной торговле

Турция и Сирия намерены работать над возобновлением действия соглашения о свободной торговле.

Турция и Сирия намерены работать над возобновлением действия соглашения о свободной торговле.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минторга Турции по итогам переговоров делегаций двух стран.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы торгового сотрудничества и таможенных операций, и договорились начать переговоры с целью возобновления действия соглашения о свободной торговле, приостановленного в 2011 году.

Также принято решение пересмотреть таможенные пошлины для определенных товаров, которые будут применяться в одинаковом размере обеими сторонами на всех пограничных пунктах.