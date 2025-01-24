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Турция и Сирия рассмотрят возобновление действия соглашения о свободной торговле

Турция и Сирия рассмотрят возобновление действия соглашения о свободной торговле Турция и Сирия намерены работать над возобновлением действия соглашения о свободной торговле.
Другие страны
24 января 2025 г. 14:17
Турция и Сирия рассмотрят возобновление действия соглашения о свободной торговле

Турция и Сирия намерены работать над возобновлением действия соглашения о свободной торговле.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минторга Турции по итогам переговоров делегаций двух стран.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы торгового сотрудничества и таможенных операций, и договорились начать переговоры с целью возобновления действия соглашения о свободной торговле, приостановленного в 2011 году.

Также принято решение пересмотреть таможенные пошлины для определенных товаров, которые будут применяться в одинаковом размере обеими сторонами на всех пограничных пунктах.

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