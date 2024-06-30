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Турция и Сирия начнут диалог по налаживанию отношений в Багдаде

Турция и Сирия начнут диалог по налаживанию отношений в Багдаде Багдад станет местом проведения переговоров между Сирией и Турцией с целью нормализации двусторонних отношений.
Другие страны
30 июня 2024 г. 13:28
Турция и Сирия начнут диалог по налаживанию отношений в Багдаде

Багдад станет местом проведения переговоров между Сирией и Турцией с целью нормализации двусторонних отношений.

Как передает Report со ссылкой на газету Al Watan, об этом сообщил правительственный источник в Дамаске.

По его сведениям, предстоящая сирийско-турецкая встреча "станет началом длительного переговорного процесса, который, как ожидается, приведет к политическому взаимопониманию и договоренностям по обстановке в пограничных районах".

Издание указывает, что турецкая сторона попросила Москву и Багдад "присутствовать за столом, где будет вестись двусторонний диалог вдали от средств массовой информации". Сторонам предстоит обсудить детали, чтобы "вернуть отношения между двумя соседями в нормальное русло".

Сближение Анкары и Дамаска поддерживают арабские страны, в частности ОАЭ и Саудовская Аравия, утверждает газета.

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