Турция и Россия близки к заключению соглашения на поставку 36 истребителей Су-35

Анкара и Москва близки к заключению соглашения на поставку Турции 36 истребителей Су-35.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом со ссылкой на свои источники сообщила в пятницу газета Daily Sabah.

По ее данным, Анкара и Москва также могут договориться о том, что Турция в будущем начнет производить некоторые компоненты для российских самолетов.

Между тем, 22 октября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев выразил мнение, что пока рано говорить о проведении контрактных переговоров о поставках истребителей Су-35 и Су-57 Турции. Однако консультации, по его словам, идут.

Дискуссия о том, что Турция может рассматривать вопрос о покупке российских истребителей, активизировалась после визита президента республики Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным он проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого Эрдоган заявил со словами "почему бы и нет", что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.