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СМИ: Турция и Пакистан подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны

СМИ: Турция и Пакистан подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны Турция и Пакистан подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны в следующем месяце. 
Другие страны
27 января 2025 г. 14:56
СМИ: Турция и Пакистан подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны

Турция и Пакистан подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны в следующем месяце.

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, страны проведут заседание Совета стратегического сотрудничества в Исламабаде в феврале.

Заседание будет проходить под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Пакистана Шахбаза Шарифа.

Ожидается, что две страны подпишут соглашение, направленное на укрепление пакистано-турецкого военного и оборонного сотрудничества до максимально возможного уровня.

После подписания страны намерены обсудить и согласовать несколько крупных сделок в области безопасности и обороны.

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