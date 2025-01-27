СМИ: Турция и Пакистан подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны

Турция и Пакистан подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны в следующем месяце.

Турция и Пакистан подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны в следующем месяце.

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, страны проведут заседание Совета стратегического сотрудничества в Исламабаде в феврале.

Заседание будет проходить под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Пакистана Шахбаза Шарифа.

Ожидается, что две страны подпишут соглашение, направленное на укрепление пакистано-турецкого военного и оборонного сотрудничества до максимально возможного уровня.

После подписания страны намерены обсудить и согласовать несколько крупных сделок в области безопасности и обороны.