Турция и Пакистан подписали 24 документа

Турция и Пакистан подписали 24 соглашения.

Турция и Пакистан подписали 24 соглашения.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, церемония подписания состоялась во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Исламабаде.

По итогам встречи Эрдоган и Шариф подписали совместную декларацию об углублении, диверсификации и институционализации стратегического партнерства.

Помимо этого, при участии президента Турции и премьер-министра Пакистана между двумя странами подписано 24 соглашения о сотрудничестве в различных сферах.