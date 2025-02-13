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Турция и Пакистан подписали 24 документа 

Турция и Пакистан подписали 24 документа  Турция и Пакистан подписали 24 соглашения.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 16:10
Турция и Пакистан подписали 24 документа 

Турция и Пакистан подписали 24 соглашения.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, церемония подписания состоялась во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Исламабаде.

По итогам встречи Эрдоган и Шариф подписали совместную декларацию об углублении, диверсификации и институционализации стратегического партнерства.

Помимо этого, при участии президента Турции и премьер-министра Пакистана между двумя странами подписано 24 соглашения о сотрудничестве в различных сферах.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Pakistan arasında 24 sənəd imzalanıb

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