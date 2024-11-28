Турция и Оман в ближайшее время планируют довести торговый оборот до $5 млрд

Турция и Оман стремятся довести торговый оборот до $5 млрд в ближайшей перспективе.

Турция и Оман стремятся довести торговый оборот до $5 млрд в ближайшей перспективе.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, находящимся с визитом в Турции.

"На сегодняшний день наши подрядные компании успешно завершили проекты на сумму около $7 млрд. Сегодня мы также обсудили вклад, который наши компании могут внести в развитие Омана до 2040 года. В связи с этим я надеюсь, что после встречи делегации Омана с представителями турецкого делового мира будут конкретные результаты", - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что с 2025 года начнутся поставки сжиженного газа из Омана в Турцию в соответствии с договоренностями между турецкой Bota и ее оманскими коллегами.