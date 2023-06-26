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Турция и ОАЭ планируют подписать пакет соглашений о сотрудничестве

Турция и ОАЭ планируют подписать пакет соглашений о сотрудничестве Турция и ОАЭ планируют подписать пакет соглашений о сотрудничестве в энергетике, транспорте и военно-промышленном комплексе.
Другие страны
26 июня 2023 г. 10:05
Турция и ОАЭ планируют подписать пакет соглашений о сотрудничестве

Турция и ОАЭ планируют подписать пакет соглашений о сотрудничестве в энергетике, транспорте и военно-промышленном комплексе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соглашения будут подписаны в ходе визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Дубай, который ожидается по завершении Гурбан-байрам.

Пакет соглашений предусматривает сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, транспорта (морские порты, аэропорты, инфраструктура), финансирование работ по восстановлению регионов юго-востока Турции, пострадавших от разрушительных землетрясений в феврале. Отдельным пунктом стоит проект сотрудничества в военно-промышленной сфере: речь может идти не только о продаже ОАЭ беспилотников Bayraktar, но и об их частичном совместном производстве. Отмечается, что инвестиции ОАЭ в Турцию будут прямыми и долговременными.

Так, вопросы подготовки визита обсуждались на прошлой неделе в ОАЭ турецкой делегацией. На переговорах была заложена основа для инвестиций в Турцию в объеме 30-40 млрд долларов США, конкретные шаги по реализации этих планов будут совершены в ходе визита Эрдогана, пишет Hurriyet.

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Версия на английском языке Türkiye, UAE plan to sign package of cooperation agreements

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