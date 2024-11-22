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Турция и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики

Турция и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики Турция и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 20:49
Турция и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики

Турция и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики.

Как передает Report, об этом министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил в соцсети "Х" по итогам переговоров с молдавским коллегой Виктором Парликовым.

Встреча состоялась на полях международного энергетического форума в Стамбуле.

Соглашение предусматривает обмен знаниями и опытом в таких сферах, как возобновляемая энергетика, энергоэффективность, торговля электроэнергией, технологии интеллектуальных сетей и поставки природного газа. Страны намерены развивать совместные проекты в этих областях.

Документ также поддерживает передачу знаний и технологий, поощрение инвестиций и сотрудничество частного сектора двух стран.

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