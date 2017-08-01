Турция и Катар проводят совместные учения

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Турция и Катар проводят в эмирате совместные военные учения, в которых принимают участие более 250 турецких военнослужащих и не менее 30 единиц бронированной техники, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Первый этап учений будет проходить при участии сухопутных войск, в то время как во второй фазе уже будут участвовать ВМС двух государств. Для этого в порт Хамад в Катаре уже прибыл турецкий фрегат F-496 TCG "Gokova" с 214 военными на борту.

Учения проходят в рамках программы военного сотрудничества между Анкарой и Дохой. Отмечается, что они продлятся минимум до 8 августа и нацелены на усиление способностей обеих стран в оборонительной сфере.