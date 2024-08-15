Турция и Ирак подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности

Министерства обороны Турции и Ирака подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере, области безопасности и противодействия терроризму.

Министерства обороны Турции и Ирака подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере, области безопасности и противодействия терроризму.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров в Анкаре с коллегой из Ирака Фуадом Хусейном.

"Министры обороны наших стран подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере, безопасности и борьбы с терроризмом. Мы рассчитываем вывести наше сотрудничество на более высокий уровень", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Координационный центр механизма безопасности высокого уровня между двумя странами был создан в апреле по итогам визита в Ирак президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Среди задач центра - охрана общих границ и борьба с терроризмом.