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Турция и ЕС проведут первое за 6 лет заседание высокого уровня по экономическому диалогу

Турция и ЕС проведут первое за 6 лет заседание высокого уровня по экономическому диалогу Турция и Европейский Союз планируют провести первое спустя 6 лет заседание высокого уровня по экономическому диалогу.
Другие страны
14 января 2025 г. 17:10
Турция и ЕС проведут первое за 6 лет заседание высокого уровня по экономическому диалогу

Турция и Европейский Союз планируют провести первое спустя 6 лет заседание высокого уровня по экономическому диалогу.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявила член Еврокомиссии по вопросам расширения Марта Кос, выступая в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе.

Она напомнила, что в прошлом году ЕС принял решение об активизации диалога с Анкарой.

"Планируем провести заседание высокого уровня по экономике с Турцией в марте-апреле этого года", - сообщила еврокомиссар.

Кос также подчеркнула, что Евросоюз высоко ценит усилия Турции в оказании помощи сирийским беженцам.

Агентство отмечает, что последняя подобная встреча проходила 28 февраля 2019 года в Стамбуле. Тогда стороны обсуждали широкий круг вопросов экономического сотрудничества, включая торговлю, инвестиции, энергетику и транспорт.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Aİ 6 il ərzində ilk dəfə yüksək səviyyəli iclas keçirəcək
Версия на английском языке Türkiye and EU to hold first high-level economic dialogue meeting in 6 years

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