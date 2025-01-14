Турция и ЕС проведут первое за 6 лет заседание высокого уровня по экономическому диалогу

Турция и Европейский Союз планируют провести первое спустя 6 лет заседание высокого уровня по экономическому диалогу.

Турция и Европейский Союз планируют провести первое спустя 6 лет заседание высокого уровня по экономическому диалогу.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявила член Еврокомиссии по вопросам расширения Марта Кос, выступая в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе.

Она напомнила, что в прошлом году ЕС принял решение об активизации диалога с Анкарой.

"Планируем провести заседание высокого уровня по экономике с Турцией в марте-апреле этого года", - сообщила еврокомиссар.

Кос также подчеркнула, что Евросоюз высоко ценит усилия Турции в оказании помощи сирийским беженцам.

Агентство отмечает, что последняя подобная встреча проходила 28 февраля 2019 года в Стамбуле. Тогда стороны обсуждали широкий круг вопросов экономического сотрудничества, включая торговлю, инвестиции, энергетику и транспорт.