Турция хочет построить в Антарктике научную базу

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Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Эрдоган заявил, что Турция планирует к 2019 году построить в Антарктике научную базу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал в своем Twitter.

По словам президента, в Антарктике уже присутствуют объекты трех десятков стран. Ранее Турция не обладала полярными научными станциями, но в 2019 году ситуация изменится.

"В 2019 году мы создадим научную базу в Антарктике. Таким образом, Турция войдет в победный список стран, которые уже имеют там научные станции. Наше время требует глобального видения перспектив. Время рассвета Турции", — написал Эрдоган.

Турция является одних из государств — участниц подписанного в Вашингтоне в 1959 году Договора об Антарктике. Согласно договоренности, в этой южной полярной зоне разрешается лишь научная деятельность. В настоящее время участниками соглашения считаются свыше 50 стран, включая Россию, США, Китай, Японию, Новую Зеландию, европейские страны. В Антарктике работают около 90 постоянных и сезонных полярных станций более чем 20 стран мира.