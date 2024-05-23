Турция хочет активизировать переговоры по упрощению визового режима с ЕС

Турция продолжает на разных уровнях диалог с Евросоюзом и считает необходимым активизировать обсуждение вопроса упрощения визового режима.

Турция продолжает на разных уровнях диалог с Евросоюзом и считает необходимым активизировать обсуждение вопроса упрощения визового режима.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.

"Мы продолжаем выступать за развитие отношений с ЕС, Турция не прекратила свою работу с союзом на ведомственном и правительственном уровне. Это важный механизм, и он должен реализовываться далее. Мы с господином Вархели обсуждали это, есть принципиальное согласие, но нужно действовать более предметно", - сказал Фидан.

Глава МИД Турции напомнил, что "тема визовой либерализации остается в повестке уже много лет" и цель Анкары - "в полной мере начать переговоры с ЕС о визовой либерализации".

"Турция ведет работу на уровне парламента и ведомств, чтобы решить 4-5 остающихся вопросов по визовой теме. После их решения можно будет запустить процесс. В последнее время возникла серьезная проблема с визовыми вопросами в ЕС. Мы уже довольно давно обсуждаем это с нашими европейскими коллегами. Мы ведем переговоры напрямую со странами ЕС и обсуждаем этот вопрос с учреждениями ЕС, чтобы облегчить получение виз, особенно для представителей бизнеса и студентов", - сказал он.