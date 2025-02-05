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Турция готовится обсудить с администрацией Трампа будущее двусторонних отношений с США

Турция готовится обсудить с администрацией Трампа будущее двусторонних отношений с США Турция намерена в ближайшее время обсудить с новой администрацией США вопрос развития двусторонних отношений в предстоящий период.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 13:32
Турция готовится обсудить с администрацией Трампа будущее двусторонних отношений с США

Турция намерена в ближайшее время обсудить с новой администрацией США вопрос развития двусторонних отношений в предстоящий период.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан агентству Anadolu.

По его словам, в переговорах с предыдущими властями Анкара добилась некоего прогресса по важным для нее вопросам двусторонней повестки.

"Однако одним из ключевых вопросов для нас остается отмена санкций в рамках закона CAATSA (о противодействии противникам Америки посредством санкций) и он все еще остается нерешенным. Подобные санкции от страны-партнера по НАТО противоречат духу союзничества", - сказал он.

По словам Фидана, переговоры с новой администрации начнутся примерно в марте, когда правительство полностью сформируется. "Турция уже ведет подготовку, у правительства есть свое видение относительно дальнейшего развития отношений. Уполномоченные ведомства также ведут подготовку, так как в повестке стоят множество вопросов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Tramp administrasiyası ilə ikitərəfli münasibətlərin gələcəyini müzakirə etməyə hazırlaşır

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