Турция готова взять ответственность за урегулирование российско-украинского конфликта

Турция готова внести любой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта.

Турция готова внести любой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Турции по итогам его заседания под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"На заседании было подтверждено, что Турция готова взять на себя ответственность за установление постоянного мира между РФ и Украиной и внести любой вклад в этот процесс", - отмечается в документе.

Напомним, что 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.

По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов.

Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщал Мединский.