Турция готова вести торговлю с партнерами в нацвалютах

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу на митинге в городе Ризе о готовности вести торговлю со своими партнерами в национальных валютах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы уже готовимся вести торговлю в национальных валютах с Китаем, Россией, Ираном, Украиной, на долю которых приходится наибольший объем двусторонней торговли, - приводит слова президента Anadolu Ajansı. - Но если европейские страны хотят освободиться из-под давления доллара, мы готовы создать аналогичную систему и с ними".

Эрдоган также отметил, что Анкара не намерена терпеть ситуацию, когда "миру объявлена экономическая война, а на ряд стран оказывается давление угрозой введения санкций". Он также напомнил, что "в мире нет ни одного политика и ни одной страны, которым бы удалось добиться успеха проведением враждебной политики в отношении Турции". Президент также пообещал, что "любой, кто причинит страдание турецкому народу, рано или поздно за это ответит".