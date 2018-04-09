Турция готова участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбулею

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе переговоров турецкая сторона выразила готовность принимать участие в миссии ООН в Донбассе.

"Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", - говорится в сообщении пресс-службы украинского главы государства.

Наряду с этим в администрации П.Порошенко отметили, что украинский президент проинформировал турецкую сторону о ситуации в Донбассе.

Стороны также обсудили подготовку Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между странами.