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    Турция готова участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе

    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбулею

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе переговоров турецкая сторона выразила готовность принимать участие в миссии ООН в Донбассе.

    "Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", - говорится в сообщении пресс-службы украинского главы государства.

    Наряду с этим в администрации П.Порошенко отметили, что украинский президент проинформировал турецкую сторону о ситуации в Донбассе.

    Стороны также обсудили подготовку Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между странами.

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