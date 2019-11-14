Турция готова открыть новую страницу в отношениях с США - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Турция полна решимости открыть новую страницу в отношениях с США. Анкару и Вашингтон связывают тесные узы партнерства.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, oб этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Анкара и Вашингтон придерживаются единой позиции по вопросу борьбы с террористическими организациями, угрожающими национальной безопасности наших стран, сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что определенные круги, симпатизирующие террористам РКК, обеспокоены турецко-американскими договоренностями по северо-востоку Сирии.

«Именно с этим связан поток дезинформации по ситуации в зоне проведения операции «Источник мира» и попытки вбить клин в диалог между Анкарой и Вашингтоном», - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что Турция сохраняет приверженность договоренностям с США во имя долгосрочного урегулирования сирийского кризиса.

«Анкара и Вашингтон могут приложить совместные усилия к полному искоренению угрозы ДЕАШ. Наши страны способствовать миру и стабильности в Сирии», - сказал Эрдоган.

Президент сообщил, что на сегодняшний день в тюрьмах Турции, а также в изоляторах подконтрольных Турции районов Сирии, содержатся около 2200 боевиков ДЕАШ.

***22:09 - 13.11.2019

В Вашингтоне состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, главу турецкого государства и его супругу Эмине Эрдоган в Белом доме встречали президент США Дональд Трамп и первая леди Мелани Трамп.

Американский лидер, предваряя переговоры, напомнил, что уже долгое время поддерживает дружественные контакты с президентом Турции. «Мы с первого дня является друзьями и хорошо друг друга понимаем. Встреча с вами (Эрдоганом) большая честь для нас», - сказал президент США.

Трамп отметил, что турецко-американская договоренность «о прекращении огня» на северо-востоке Сирии соблюдается. «Мы обсуждаем ситуацию с курдами (YPG/PKK). Они удовлетворены ситуацией», - сказал американский лидер.

«Мы осознаем проблемы. В регионе, который мы обсуждаем, погибло большое количество людей. Мы должны что-то предпринять по этому поводу. Это не дорога в одном направлении», - сказал президент США.

«Полагаю, что настало время не беспокоится о границах других стран. Речь идет о ситуации в 10 тысячах километров от границ США и процессах, протекающих уже тысячу лет. Очень рад за безопасность границ Турции», - добавил глава Белого дома.

Эрдоган в свою очередь пообещал, что прокомментирует все вопросы на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом.

Главы государств обсудят поставки Турции американских "Patriot" и российских "S-400", обстановку в Сирии и двусторонние отношения. По итогам встречи состоится брифинг с участием обоих президентов.