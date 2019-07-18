Турция готова изучить альтернативы американским F-35

Руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир заявил о готовности Анкары изучить альтернативы американским истребителям пятого поколения F-35, передает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

По его словам, Турция продолжит выполнять свои обязательства в рамках программы F-35, пока не получит официальное подтверждение своего исключения из данного проекта. При этом турецкая сторона готова изучить альтернативы американскому истребителю.

«Турция продолжит рассматривать альтернативы F-35. Когда закрывается одна дверь, открывается другая», - сказал он.

Вместе с этим Демир отметил, что Турция продолжает реализацию проекта по созданию национального истребителя и намерена ускорить этот процесс.

Ранее Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35.