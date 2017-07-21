Турция эвакуировала с острова Кос более 200 своих граждан

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Более 200 граждан Турции эвакуированы морским путем с греческого острова Кос, пострадавшего от сильного землетрясения, эвакуация продолжается, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы перевезли более 200 наших граждан с Коса в Бодрум, среди них есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь. Другая часть граждан Турции будет эвакуирована еще одним рейсом. МИД находится в контакте с семьей погибшего при землетрясении на Косе гражданина Турции Синана Куртоглу с целью скорейшей доставки его тела на родину", - говорится в сообщении МИД Турции.

Отметим, что в ночь на пятницу в Эгейском море произошли подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов.

На острове Кос погибли два человека, граждане Турции и Швеции, 120 пострадали.