Турция эвакуировала посольство в Кабуле

Турция перевезла сотрудников своего посольства в Афганистане в район аэропорта в Кабуле, где дислоцированы турецкие военные.

Турция перевезла сотрудников своего посольства в Афганистане в район аэропорта в Кабуле, где дислоцированы турецкие военные.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы перевезли сотрудников нашего посольства на место дислокации наших военных в районе аэропорта. Там были проведены 3,5-часовые переговоры с представителями талибов. Если будет нужно, эти контакты будут продолжены", - сказал Р. Т. Эрдоган журналистам.

Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.

СМИ со ссылкой на заявление ИГ сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт.

По последним данным, погибли более 100 человек, включая 13 американских военных, гибель которых подтвердили в Пентагоне.