Турция, Египет и Израиль договорились координировать доставку и лечение пациентов из Газы

Турция, Египет и Израиль сформировали координационную группу для доставки и лечения раненых и больных из сектора Газа.

Турция, Египет и Израиль сформировали координационную группу для доставки и лечения раненых и больных из сектора Газа.

Как передает Report, об этом заявил глава Минздрава Турции Фахреддин Ходжа.

"В ходе дипломатической работы, нацеленной на осуществление вывоза пациентов из Газы через КПП "Рафах", был осуществлен контакт с министром здравоохранения Израиля и была сформирована группа по координации в сфере здравоохранения, в которую вошли представители трех стран - Турции, Египта, и Израиля", - написал он на своей странице в соцсети X.

Также, министр здравоохранения сообщил, что в первую очередь планируется вывозить больных онкологическими заболеваниями детей.

По словам Ходжи, на втором этапе планируется доставить часть пациентов в Турцию, где они продолжат лечение.