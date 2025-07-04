Турция арестовала одного из самых разыскиваемых в Швеции предполагаемых главарей банд

Один из самых разыскиваемых предполагаемых главарей преступных группировок в Швеции задержан в Турции.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, он был арестован сегодня в ходе спецоперации против подозреваемых в наркоторговле.
Полиция Швеции назвала задержание значительным успехом в борьбе с организованной преступностью.
"Арест стал результатом целенаправленного взаимодействия турецкой и шведской судебных систем", - говорится в заявлении шведской полиции.
Хотя имя подозреваемого официально не раскрывается, источник в правоохранительных органах Швеции сообщил, что речь идет о 35-летнем Исмаиле Абдо, имеющем гражданство Швеции и Турции.
В рамках операции также были конфискованы активы на сумму около 1,5 млрд турецких лир (примерно $38 млн). Ордеры на арест выданы еще на 21 подозреваемого: четверо остаются на свободе, 14, как предполагается, находятся за границей, трое уже находятся под стражей по другим делам.