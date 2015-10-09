Вице-премьер: Турции нельзя терять отношения с РФ ради политических интересов в Сирии

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Турции не следует терять отношения с Россией ради политических интересов в Сирии".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу в интервью агентству Анадолу сказал вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

"Турции нельзя терять отношения с Россией ради каких-либо политических выгод в Сирии. Турция и Россия долгие годы живут в мире, между странами установлены очень крепкие политические, экономические и торговые отношения. Но Турция - страна, которая будет защищать свои рубежи. Поэтому мы вправе ожидать, что Россия отступит и прекратит нарушать наши границы, если заявляет, что это было допущено по ошибке", - сказал Куртулмуш.

Относительно начатой ВКС РФ военной операции в Сирии вице-премьер выразил мнение, что "она еще больше усугубит ситуацию и усилит хаос". "К сожалению, мы говорим о Сирии, на которую с самого начала прямо и косвенно оказывали воздействие различные группы, желавшие реализовать свою политическую власть или показать силу", - считает он. По мнению Куртулмуша, "вмешательство в конфликт России не способствует миру в Сирии".

"Война в Сирии оказывает влияние не только на эту страну, но и на Турцию, Иорданию, Ирак, Ливан. Мы предлагаем немедленно отказаться от вмешательства в ситуацию в Сирии и России, и международному сообществу и создать международную платформу по борьбе с терроризмом", - сказал Куртулмуш.