​Туравтобус столкнулся с грузовиком в Камбодже, более 20 человек погибло

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 19 мая в Камбодже, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Около 5 человек пострадавших в критическом состоянии доставлены в госпиталь.

По данным издания, туристический автобус, следовавший из Вьетнама в Пномпень, столкнулся с грузовым автомобилем на одной из трасс в провинции Свайриенг.

Национальная принадлежность туристов в настоящий момент устанавливается.