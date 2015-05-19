 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Туравтобус столкнулся с грузовиком в Камбодже, более 20 человек погибло

    Туристический автобус, следовавший из Вьетнама в Пномпень, столкнулся с грузовым автомобилем на одной из трасс в провинции Свайриенг

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 19 мая в Камбодже, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Около 5 человек пострадавших в критическом состоянии доставлены в госпиталь.

    По данным издания, туристический автобус, следовавший из Вьетнама в Пномпень, столкнулся с грузовым автомобилем на одной из трасс в провинции Свайриенг.

    Национальная принадлежность туристов в настоящий момент устанавливается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi