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Туннель под Ла-Маншем закрыли из-за подозрительного автомобиля

Туннель под Ла-Маншем закрыли из-за подозрительного автомобиля Британская полиция перекрыла железнодорожный терминал, через который автомобили на грузовых платформах переправляются через туннель под проливом Ла-Манш, из-за подозрительного груза одной из машин. На месте работают взрывотехники.
Другие страны
8 сентября 2023 г. 17:53
Туннель под Ла-Маншем закрыли из-за подозрительного автомобиля

Британская полиция перекрыла железнодорожный терминал, через который автомобили на грузовых платформах переправляются через туннель под проливом Ла-Манш, из-за подозрительного груза одной из машин. На месте работают взрывотехники.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.

ЧП в терминале города Фолкстоун (графство Кент) было объявлено в районе 10:30. Задержки с отправлением во Францию этим путем могут достигать нескольких часов.

Никаких подробностей не приводится. Оператор маршрута, известного под названием LeShuttle, также пока не размещал никакого предупреждения пользователям.

Телеканал со ссылкой на полицию уточняет, что инцидент не связан с поисками сбежавшего 6 сентября из лондонской тюрьмы бывшего британского военнослужащего Дэниела Абеда Халифа, который ждал приговора суда по обвинению в подготовке теракта. Правоохранительные органы активно, но пока безуспешно, ведут его поиски, опасаясь, что он может покинуть страну.

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