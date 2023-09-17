Тунисская полиция арестовала сотни мигрантов и захватила лодки контрабандистов

Тунисская полиция при поддержке самолетов и антитеррористических подразделений арестовала сотни мигрантов и захватила лодки контрабандистов в субботу в рамках масштабной борьбы с контрабандой людей в прибрежном регионе Сфакс - ключевом пункте отправления

Тунисская полиция при поддержке самолетов и антитеррористических подразделений арестовала сотни мигрантов и захватила лодки контрабандистов в рамках масштабной борьбы с контрабандой людей в прибрежном регионе Сфакс - ключевом пункте отправления мигрантов, направляющихся в Европу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Операция, которая, по словам правительства, была осуществлена по приказу президента Кайса Саида, была проведена в тот момент, когда итальянский остров Лампедуза столкнулся с рекордным количеством высадок мигрантов на лодках, переправляющихся из Северной Африки.

Подразделения Национальной гвардии Туниса провели обыски в домах, где проживали сотни мигрантов, перехватили грузовики, перевозившие мигрантов к пляжам, и захватили суда, используемые контрабандистами, сообщили официальные лица и свидетели.

Несколько подозреваемых в контрабанде людей были задержаны в ходе операции с участием самолетов, полицейских собак, военных грузовиков и сотен полицейских в городах Джебиниана, Керкенна, Мсатрия и Сфакс - столице мухафазы.