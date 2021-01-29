Тунис ужесточает ограничения для иностранных туристов

Власти Туниса приняли решение отправлять прибывающих иностранных туристов на карантин,

Власти Туниса приняли решение отправлять прибывающих иностранных туристов на карантин, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Министерство здравоохранения республики объявило о новых мерах для гостей из-за рубежа. С 1 февраля 2021 года все путешественники должны представить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Также они за свой счет обязаны пройти семидневный карантин в одном из отелей-обсерваторов.

По окончании самоизоляции их ждет еще один платный анализ на COVID-19. Если он окажется отрицательным, отдыхающие смогут покинуть специальную гостиницу.

В Тунисе зарегистрировано около 200 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, шесть тысяч зараженных умерли.