Тунис ужесточает ограничения для иностранных туристов

Власти Туниса приняли решение отправлять прибывающих иностранных туристов на карантин, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".
Министерство здравоохранения республики объявило о новых мерах для гостей из-за рубежа. С 1 февраля 2021 года все путешественники должны представить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Также они за свой счет обязаны пройти семидневный карантин в одном из отелей-обсерваторов.
По окончании самоизоляции их ждет еще один платный анализ на COVID-19. Если он окажется отрицательным, отдыхающие смогут покинуть специальную гостиницу.
В Тунисе зарегистрировано около 200 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, шесть тысяч зараженных умерли.