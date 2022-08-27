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Reuters: Тунис столкнулся с дефицитом топлива и продуктов питания

Reuters: Тунис столкнулся с дефицитом топлива и продуктов питания Ряд магазинов и автозаправочных станций (АЗС) в Тунисе столкнулись с дефицитом продуктов питания и топлива на фоне антикризисных мер со стороны правительства. Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Другие страны
27 августа 2022 г. 15:00
Reuters: Тунис столкнулся с дефицитом топлива и продуктов питания

Ряд магазинов и автозаправочных станций (АЗС) в Тунисе столкнулись с дефицитом продуктов питания и топлива на фоне антикризисных мер со стороны правительства. Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Некоторые продуктовые магазины ограничивают покупателей тем, что выдают определенное количество товаров в одни руки. При этом очереди на АЗС за топливом, которое тоже стали выдавать в определенном объеме, уже начали блокировать движение в столице.

По словам представителей продуктового бизнеса, в магазинах уже нет масла, сахара, печенья и большинства долгохранящихся закусок. При этом ситуация усложняется с каждым днем.

В публикации отмечается, что летом 2022 года правительство Туниса получило две поставки международной помощи для финансирования закупок зерна. Кроме того, власти страны хотят получить помощь от МВФ для финансирования бюджета и выплаты долга.

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Версия на английском языке Reuters: Tunisia faces fuel, food shortages

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