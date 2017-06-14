Тунис продлил режим чрезвычайного положения на четыре месяца

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Власти Туниса приняли решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на четыре месяца, сообщает Report со ссылкой на AFP.

"После консультаций с главой правительства и спикером парламента президент Беджи Каид Эс-Себси принял решение продлить режим ЧП на четыре месяца, начиная с четверга, 15 июня", — говорится в заявлении канцелярии президента Туниса.

В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии. После этого в стране был введен режим ЧС.