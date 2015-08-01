​Тунис продлевает режим чрезвычайного положения еще на два месяца

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Власти Туниса приняли решение продлить на два месяца режим чрезвычайного положения, который был введен после атаки террористов на туристический курорт в городе Сус, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"После консультаций с премьер-министром и законодателями, президент принял решение продлить чрезвычайное положение еще на два месяца", - говорится в заявлении властей.

26 июня террористы атаковали два пятизвездочных отеля в курортном городе Сус. Жертвами атаки стали 39 человек.

Чрезвычайное положение на территории Туниса было введено 4 июля.