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    ​Тунис продлевает режим чрезвычайного положения еще на два месяца

    Чрезвычайное положение на территории страны было введено 4 июля

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Власти Туниса приняли решение продлить на два месяца режим чрезвычайного положения, который был введен после атаки террористов на туристический курорт в городе Сус, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "После консультаций с премьер-министром и законодателями, президент принял решение продлить чрезвычайное положение еще на два месяца", - говорится в заявлении властей.

    26 июня террористы атаковали два пятизвездочных отеля в курортном городе Сус. Жертвами атаки стали 39 человек.

    Чрезвычайное положение на территории Туниса было введено 4 июля.

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