​В Тунисе проходят президентские выборы

Баку. 21 декабря.REPORT.AZ/ В Тунисе проходят первые в истории страны свободные президентские выборы.

Как передает Report, через четыре года после начала движения протеста в Тунисе, которое привело к свержению тунисского президента Зине Абедина Бен Али и к началу так называемой "арабской весны", Тунис оказался единственной арабской страной, сумевшей перейти к демократическому правлению.

Во втором туре голосования против действующего президента Монсефа Марзуки, бывшего борца за права человека, пользующегося популярностью среди бедных слоев населения, выступает Беджи Каид Эссебси, одержавший победу в первом туре, но не набравший более половины голосов.