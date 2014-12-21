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    ​В Тунисе проходят президентские выборы

    Во втором туре голосования против действующего президента, выступает Беджи Каид Эссебси, одержавший победу в первом туре

    Баку. 21 декабря.REPORT.AZ/ В Тунисе проходят первые в истории страны свободные президентские выборы.

    Как передает Report, через четыре года после начала движения протеста в Тунисе, которое привело к свержению тунисского президента Зине Абедина Бен Али и к началу так называемой "арабской весны", Тунис оказался единственной арабской страной, сумевшей перейти к демократическому правлению.

    Во втором туре голосования против действующего президента Монсефа Марзуки, бывшего борца за права человека, пользующегося популярностью среди бедных слоев населения, выступает Беджи Каид Эссебси, одержавший победу в первом туре, но не набравший более половины голосов.

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