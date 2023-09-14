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Тунис отказал во въезде миссии Европарламента

Тунис отказал во въезде миссии Европарламента Правительство Туниса отказало во въезде на территорию страны миссии из пяти членов комитета по внешней политике Европарламента (ЕП).
Другие страны
14 сентября 2023 г. 11:01
Тунис отказал во въезде миссии Европарламента

Правительство Туниса отказало во въезде на территорию страны миссии из пяти членов комитета по внешней политике Европарламента (ЕП).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Politico.

"Этой делегации не будет разрешено въехать на территорию страны", - отмечается в письме тунисских властей в адрес ЕП. Причины такого решения не проясняются.

Как отмечает Politico со ссылкой на неназванных представителей Европарламента, причиной отказа во въезде может быть проведенная европарламентариями в июле пресс-конференция. В ходе данного мероприятия депутаты ЕП от левых и либеральных фракций подвергли власти Туниса критике по обвинениям в несоблюдении прав человека.

Ранее Еврокомиссия и Тунис подписали меморандум о взаимопонимании в сфере стратегического и всеобъемлющего партнерства между ЕС и североафриканским государством. Он включает в себя меры по укреплению торгово-экономических отношений, управлению миграционными процессами, установлению взаимодействия в области устойчивой и конкурентоспособной энергетики. Согласно сведениям международных организаций, путь от побережья Туниса в направлении ЕС уже не первый год остается одним из самых частых маршрутов перемещения нелегальных мигрантов в Средиземном море.

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