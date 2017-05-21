Тугрул Тюркеш: ОЧЭС нуждается в реформировании для более эффективной работы

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Пути реформирования Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) с целью повышения ее эффективности будут обсуждаться на предстоящей встрече организации.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье на специальном Совета министров иностранных дел (СМИД) вице-премьер Турции Тугрул Тюркеш.

"Даже такие организации, как ЕС, чувствуют необходимость обновления, мы тоже не можем быть в стороне от этой тенденции, нам нужно реформировать организацию, чтобы сделать ее более эффективной", - сказал он.

"Наша организация была создана в очень сложное время, когда многие не верили, что нам удастся создать форму сотрудничества для разных стран Черноморского региона, - добавил Тюркеш. - Но мы стали не просто крупнейшей международной организацией, а примером того, как через общие интересы можно решать общие проблемы стран".

Среди основных тем, которые будут обсуждать лидеры ОЧЭС, он назвал торговое и экономическое развитие, энергетику, образование, сельское хозяйство и развитие малого бизнеса.