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Трюдо заявил об отсутствии шансов на вхождение Канады в состав США

Трюдо заявил об отсутствии шансов на вхождение Канады в состав США Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна никогда не станет 51-м штатом США.
Другие страны
8 января 2025 г. 01:16
Трюдо заявил об отсутствии шансов на вхождение Канады в состав США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна никогда не станет 51-м штатом США.

Как передает Report, об этом глава канадского правительства написал в соцсети Х.

"Нет ни малейшего шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов", - говорится в публикации.

По его словам, оба народа получают выгоду от того, что их страны "являются друг для друга крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности".

Ранее избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что многие жители Канады якобы выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение не только принесет Канаде экономическую стабильность, но и защитит ее от внешних угроз, которые, по мнению избранного президента, исходят от "российских и китайских кораблей".

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