Трюдо заявил, что действия Индии нарушают международное право

Действия правительства Индии относительно дальнейшего нахождения в стране 41 канадского дипломата являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Действия правительства Индии относительно дальнейшего нахождения в стране 41 канадского дипломата являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Действия, предпринятые правительством Индии на этой неделе, противоречат международному праву, - сказал он. - Это нарушение Венской конвенции". Трюдо указал, что такое решение может повлечь за собой "далеко идущие последствия для дипломатического мира". Премьер-министр также указал, что действия Нью-Дели "невероятно затруднят жизнь миллионов людей в Индии и Канаде".

Ранее в пятницу МИД Индии отверг попытки Оттавы представить сокращение ее дипломатического присутствия в южноазиатской республике как нарушение международных норм и подчеркнул, что этот шаг полностью соответствует положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях. В ведомстве отметили, что состояние "двусторонних отношений Индии и Канады, гораздо большее число канадских дипломатов в Индии и их продолжающееся вмешательство в наши внутренние дела требуют паритета во взаимном дипломатическом присутствии в Нью-Дели и Оттаве".

В четверг глава канадского МИД Мелани Жоли сообщила, что власти Канады вернут домой из Индии 41 дипломата и членов их семей.