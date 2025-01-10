Трюдо в шутку предлагал Трампу обменять Канаду на штат США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом в ноябре 2024 года в шутку предложил ему обменять Канаду на один из американских штатов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом в ноябре 2024 года в шутку предложил ему обменять Канаду на один из американских штатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава канадского правительства заявил в интервью телеканалу MSNBC News.

"Эта [тема] в какой-то момент всплыла (в ходе встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго), и затем мы стали всячески размышлять об этом. Когда я стал предлагать: "Что ж, мы, возможно, могли бы совершить обмен некоторых частей [Канады] на Вермонт или Калифорнию", [Трамп] сразу же решил, что это уже не так забавно, и мы перешли к другому разговору", - сказал он.

Затрагивая тему возможного введения Вашингтоном пошлин на канадские товары, Трюдо отметил, что Оттаве "придется решительно ответить" в случае принятия избранным американским лидером соответствующего решения.