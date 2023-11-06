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Трюдо в разговоре с эмиром Катара поддержал гуманитарные паузы в Газе

Трюдо в разговоре с эмиром Катара поддержал гуманитарные паузы в Газе Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани необходимость гуманитарных пауз в секторе Газа и работу над освобождением заложников.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 06:50
Трюдо в разговоре с эмиром Катара поддержал гуманитарные паузы в Газе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани необходимость гуманитарных пауз в секторе Газа и работу над освобождением заложников.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте канадского правительства.

"Премьер-министр выразил благодарность за усилия Катара, направленные на освобождение заложников и выезд иностранных граждан из Газы. Он подчеркнул, что все удерживаемые заложники в Газе должны быть немедленно освобождены. <...> Премьер-министр Трюдо также отметил важность гуманитарных пауз", - следует из заявления.

Напомним, что президент США Джо Байден в субботу заявил о прогрессе в обеспечении гуманитарной паузы в секторе Газа. Он ответил утвердительно на вопрос, есть ли подвижки на этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Trüdo Qətər əmiri ilə danışıqlarında Qəzzada humanitar fasilələri dəstəkləyib

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