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Трюдо: В Канаде растет число случаев антисемитизма и исламофобии

Трюдо: В Канаде растет число случаев антисемитизма и исламофобии Рост числа случаев проявления антисемитизма и исламофобии растет в Канаде на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 04:22
Трюдо: В Канаде растет число случаев антисемитизма и исламофобии

Рост числа случаев проявления антисемитизма и исламофобии растет в Канаде на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступая в национальном парламенте.

"В Канаде растет число случаев исламофобии и антисемитизма. Ненависти стало больше, и это неприемлемо", - сказал глава правительства. Он также осудил недавнее нападение на еврейский центр в Монреале. "Мы осуждаем любое насилие", - подчеркнул Трюдо.

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Версия на азербайджанском языке Castin Trüdodan etiraf: “Kanadada islamofobiya və antisemitizm artmaqdadır”

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