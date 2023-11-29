Трюдо: В Канаде растет число случаев антисемитизма и исламофобии

Рост числа случаев проявления антисемитизма и исламофобии растет в Канаде на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Рост числа случаев проявления антисемитизма и исламофобии растет в Канаде на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступая в национальном парламенте.

"В Канаде растет число случаев исламофобии и антисемитизма. Ненависти стало больше, и это неприемлемо", - сказал глава правительства. Он также осудил недавнее нападение на еврейский центр в Монреале. "Мы осуждаем любое насилие", - подчеркнул Трюдо.