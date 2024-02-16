Трюдо: Совместная оборона Северной Америки отвечает интересам США

Обеспечение совместной обороны Северной Америки отвечает как интересам Канады, так и интересам США.

Обеспечение совместной обороны Северной Америки отвечает как интересам Канады, так и интересам США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, комментируя заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа, что Вашингтон не должен защищать союзников, "которые не заплатили по счетам".

"Канада и США - это единственные страны в мире, которые фактически делят между собой обязанности по обеспечению территориальной обороны, - заявил он журналистам в Виннипеге (провинция Манитоба). - Мы всегда будем работать с нашими американскими партнерами над защитой Северной Америки, и я уверен, что это также отвечает интересам всех американцев". Трюдо добавил, что Оттава недавно инвестировала десятки миллиардов долларов в модернизацию Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки. Выступление главы правительства транслировали национальные телеканалы.

Премьер-министр не стал давать других комментариев относительно соответствующих заявлений Трампа, но отметил, что гражданам США на президентских выборах этой осенью предстоит сделать "действительно важный выбор". Трюдо заверил при этом, что Канада не собирается вмешиваться в избирательный процесс в соседней стране.