О нас

Трюдо: Совместная оборона Северной Америки отвечает интересам США

Трюдо: Совместная оборона Северной Америки отвечает интересам США Обеспечение совместной обороны Северной Америки отвечает как интересам Канады, так и интересам США.
Другие страны
16 февраля 2024 г. 00:51
Трюдо: Совместная оборона Северной Америки отвечает интересам США

Обеспечение совместной обороны Северной Америки отвечает как интересам Канады, так и интересам США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, комментируя заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа, что Вашингтон не должен защищать союзников, "которые не заплатили по счетам".

"Канада и США - это единственные страны в мире, которые фактически делят между собой обязанности по обеспечению территориальной обороны, - заявил он журналистам в Виннипеге (провинция Манитоба). - Мы всегда будем работать с нашими американскими партнерами над защитой Северной Америки, и я уверен, что это также отвечает интересам всех американцев". Трюдо добавил, что Оттава недавно инвестировала десятки миллиардов долларов в модернизацию Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки. Выступление главы правительства транслировали национальные телеканалы.

Премьер-министр не стал давать других комментариев относительно соответствующих заявлений Трампа, но отметил, что гражданам США на президентских выборах этой осенью предстоит сделать "действительно важный выбор". Трюдо заверил при этом, что Канада не собирается вмешиваться в избирательный процесс в соседней стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению зеленой экономики
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики
14 февраля 2024 г. 12:41
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
12 февраля 2024 г. 12:43
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi