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    Трюдо сообщил о гибели канадца в результате теракта в Барселоне

    Надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших граждан Канады, - говорится в заявлении канадского премьера

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о гибели одного канадца и ранении четырех в результате теракта в центре Барселоны.

    Как передает Report, "Это большое горе, сегодня я узнал о гибели канадца и ранении еще четверых во время вчерашней трусливой террористической атаки в Барселоне. Софи (Грегуар, жена Трюдо) и я приносим свои соболезнования скорбящим семьям и друзьям (погибших — ред.) и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших граждан Канады", - говорится в заявлении канадского премьера.

    Ранее служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии сообщила, что граждане 34 стран погибли или получили ранения в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе.

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