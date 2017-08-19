Трюдо сообщил о гибели канадца в результате теракта в Барселоне

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о гибели одного канадца и ранении четырех в результате теракта в центре Барселоны.

Как передает Report, "Это большое горе, сегодня я узнал о гибели канадца и ранении еще четверых во время вчерашней трусливой террористической атаки в Барселоне. Софи (Грегуар, жена Трюдо) и я приносим свои соболезнования скорбящим семьям и друзьям (погибших — ред.) и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших граждан Канады", - говорится в заявлении канадского премьера.

Ранее служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии сообщила, что граждане 34 стран погибли или получили ранения в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе.